Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС

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У Сумах вогнеборці ліквідували масштабну пожежу нежитлової будівлі, яка виникла через російські удари по промисловій зоні на околиці міста.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Існувала загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних атак. Попри небезпеку, рятувальники не допустили поширення вогню та приборкали загоряння, — розповіли у відомстві.

Інформації про травмованих не надходило.