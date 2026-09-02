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Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС
Масштабна пожежа виникла у Сумах через російські атаки (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215975-masshtabna-pojeja-vynykla-u-sumah-cherez-rosiyski-ataky-foto-video.htmlРакурс
У Сумах вогнеборці ліквідували масштабну пожежу нежитлової будівлі, яка виникла через російські удари по промисловій зоні на околиці міста.
Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Існувала загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних атак. Попри небезпеку, рятувальники не допустили поширення вогню та приборкали загоряння, — розповіли у відомстві.
Інформації про травмованих не надходило.