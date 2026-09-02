Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС

Масштабна пожежа виникла у Сумах через російські атаки (ФОТО, ВІДЕО)

2 вер 2026, 12:01
999

У Сумах вогнеборці ліквідували масштабну пожежу нежитлової будівлі, яка виникла через російські удари по промисловій зоні на околиці міста.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Існувала загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних атак. Попри небезпеку, рятувальники не допустили поширення вогню та приборкали загоряння, — розповіли у відомстві.

Інформації про травмованих не надходило.

Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів