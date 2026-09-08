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Силы обороны уничтожили ряд вражеских целей на ВОТ, инфографика: Генштаб ВСУ

Поражены место запуска ударных БпЛА и пункты управления врага на ВОТ — Генштаб

8 сен 2026, 12:50
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Сили оборони України вчора, 7 вересня, та в ніч на сьогодні, 8 вересня, уразили низку військових цілей противника на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;
  • у Чорноморському (Крим) та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника;
  • у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління російських загарбників.

Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється, — додали у Генштабі. — Робота по ключових військових цілях противника триває.

Источник: Ракурс


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