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Силы обороны уничтожили ряд вражеских целей на ВОТ, инфографика: Генштаб ВСУ
Поражены место запуска ударных БпЛА и пункты управления врага на ВОТ — Генштабhttps://racurs.ua/n216091-porajeny-mesto-zapuska-udarnyh-bpla-i-punkty-upravleniya-vraga-na-vot-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 7 вересня, та в ніч на сьогодні, 8 вересня, уразили низку військових цілей противника на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;
- у Чорноморському (Крим) та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника;
- у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління російських загарбників.
Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється, — додали у Генштабі. — Робота по ключових військових цілях противника триває.