Сили оборони знищили низку ворожих цілей на ТОТ, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216091-urajeno-misce-zapusku-udarnyh-bpla-ta-punkty-upravlinnya-voroga-na-tot-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 7 вересня, та в ніч на сьогодні, 8 вересня, уразили низку військових цілей противника на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;

у Чорноморському (Крим) та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника;

у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління російських загарбників.