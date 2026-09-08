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Сили оборони знищили низку ворожих цілей на ТОТ, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Уражено місце запуску ударних БпЛА та пункти управління ворога на ТОТ — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216091-urajeno-misce-zapusku-udarnyh-bpla-ta-punkty-upravlinnya-voroga-na-tot-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 7 вересня, та в ніч на сьогодні, 8 вересня, уразили низку військових цілей противника на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;
- у Чорноморському (Крим) та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника;
- у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління російських загарбників.
Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється, — додали у Генштабі. — Робота по ключових військових цілях противника триває.