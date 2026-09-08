Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони знищили низку ворожих цілей на ТОТ, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено місце запуску ударних БпЛА та пункти управління ворога на ТОТ — Генштаб

8 вер 2026, 12:50
999

Сили оборони України вчора, 7 вересня, та в ніч на сьогодні, 8 вересня, уразили низку військових цілей противника на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;
  • у Чорноморському (Крим) та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника;
  • у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління російських загарбників.

Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється, — додали у Генштабі. — Робота по ключових військових цілях противника триває.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів