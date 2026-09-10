Силы обороны поразили важные цели на ВТО и в РФ, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216153-porajeny-ryad-punktov-upravleniya-rossiyan-i-rls-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 9 вересня, та в ніч на сьогодні, 10 вересня, уразили низці важливих військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та у РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ

Серед уражених цілей — низка пунктів управління російських загарбників та РЛС. Зокрема:

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА типу «Герань"/"Гербера» уражено у Донецьку;

пункти управління підрозділів БпЛА противника уражено в Осипенку Запорізької області, Комишуватому Донецької області, Токмаку Запорізької області, Ясногорівці та Очеретиному на Донеччині;

пункти управління підрозділів загарбників уражено в Луганському та Зайцевому Донецької області;

три радіолокаційні станції противника уражено у Брянській області РФ — у Павлині, Картушині та Антонівці (РЛС «Небо-СВ»).

наземний ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера», уражено у Трубчевську Брянської області РФ;

склад боєприпасів противника уражено у районі Довжанська Луганської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.