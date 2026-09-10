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Ракурс
Сили оборони уразили важливі цілі на ТОТ та у РФ, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено низку пунктів управління росіян та РЛС — Генштаб

10 вер 2026, 15:37
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Сили оборони України вчора, 9 вересня, та в ніч на сьогодні, 10 вересня, уразили низці важливих військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та у РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ

Серед уражених цілей — низка пунктів управління російських загарбників та РЛС. Зокрема:

  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА типу «Герань"/"Гербера» уражено у Донецьку;
  • пункти управління підрозділів БпЛА противника уражено в Осипенку Запорізької області, Комишуватому Донецької області, Токмаку Запорізької області, Ясногорівці та Очеретиному на Донеччині;
  • пункти управління підрозділів загарбників уражено в Луганському та Зайцевому Донецької області;
  • три радіолокаційні станції противника уражено у Брянській області РФ — у Павлині, Картушині та Антонівці (РЛС «Небо-СВ»).
  • наземний ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера», уражено у Трубчевську Брянської області РФ;
  • склад боєприпасів противника уражено у районі Довжанська Луганської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Джерело: Ракурс


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