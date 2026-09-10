Сили оборони уразили важливі цілі на ТОТ та у РФ, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено низку пунктів управління росіян та РЛС — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n216153-urajeno-nyzku-punktiv-upravlinnya-rosiyan-ta-rls-genshtab.html

10 вер 2026, 15:37 999

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