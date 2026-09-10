Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони уразили важливі цілі на ТОТ та у РФ, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Уражено низку пунктів управління росіян та РЛС — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216153-urajeno-nyzku-punktiv-upravlinnya-rosiyan-ta-rls-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 9 вересня, та в ніч на сьогодні, 10 вересня, уразили низці важливих військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та у РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ
Серед уражених цілей — низка пунктів управління російських загарбників та РЛС. Зокрема:
- місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА типу «Герань"/"Гербера» уражено у Донецьку;
- пункти управління підрозділів БпЛА противника уражено в Осипенку Запорізької області, Комишуватому Донецької області, Токмаку Запорізької області, Ясногорівці та Очеретиному на Донеччині;
- пункти управління підрозділів загарбників уражено в Луганському та Зайцевому Донецької області;
- три радіолокаційні станції противника уражено у Брянській області РФ — у Павлині, Картушині та Антонівці (РЛС «Небо-СВ»).
- наземний ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера», уражено у Трубчевську Брянської області РФ;
- склад боєприпасів противника уражено у районі Довжанська Луганської області.
Ступінь завданих збитків уточнюється.