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Силы обороны поразили два ЗРГК «Панцирь-С1», инфографика: Генштаб ВСУ

Поражены два ЗРГК «Панцирь-С1», предприятие ОПК и место запуска ударных БпЛА врага — Генштаб

11 сен 2026, 18:28
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Сили оборони України вчора, 10 вересня, та в ніч на сьогодні, 11 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» у Таганрозі Ростовської області РФ;
  • радіолокаційну станцію противника у Березках Брянської області РФ;
  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку;
  • центр підготовки операторів БпЛА підрозділу «Ахмат» у Петропавлівці Луганської області. Цей центр спеціалізується на підготовці операторів FPV-дронів та інших безпілотних систем;
  • Сніжнянський машинобудівний завод у Сніжному Донецької області.

Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін, — розповіли у Генштабі. — Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Источник: Ракурс


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