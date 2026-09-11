Сили оборони уразили два ЗРГК «Панцир-С1», інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216188-urajeno-dva-zrgk-pancyr-s1-pidpryiemstvo-opk-ta-misce-zapusku-udarnyh-bpla-voroga-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 10 вересня, та в ніч на сьогодні, 11 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» у Таганрозі Ростовської області РФ;

радіолокаційну станцію противника у Березках Брянської області РФ;

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку;

центр підготовки операторів БпЛА підрозділу «Ахмат» у Петропавлівці Луганської області. Цей центр спеціалізується на підготовці операторів FPV-дронів та інших безпілотних систем;

Сніжнянський машинобудівний завод у Сніжному Донецької області.

Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін, — розповіли у Генштабі. — Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.