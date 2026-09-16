17 объектов повредили российские атаки в пяти районах Киевщины

Российские беспилотники продолжают атаковать Киевщину, фото: «Главком»

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Ракурс

Російські загарбники продовжують атакували Київщину ударними БпЛА.

Про це сьогодні, 16 вересня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За минулу добу та сьогоднішній ранок в області пошкоджено 17 об'єктів, — розповів він.

Наслідки зафіксовані у п’яти районах Київщини — Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському:

пошкоджено вісім приватних домоволодінь, п’ять транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення;

постраждалих немає.

На місцях працюють оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям.