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Ракурс
Російські безпілотники продовжують атакувати Київщину, фото: «Главком»

17 об'єктів пошкодили російські атаки у п’яти районах Київщини

16 вер 2026, 10:38
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Російські загарбники продовжують атакували Київщину ударними БпЛА.

Про це сьогодні, 16 вересня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За минулу добу та сьогоднішній ранок в області пошкоджено 17 об'єктів, — розповів він.

Наслідки зафіксовані у п’яти районах Київщини — Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському:

  • пошкоджено вісім приватних домоволодінь, п’ять транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення;
  • постраждалих немає.

На місцях працюють оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях, — наголосив очільник ОВА.

Джерело: Ракурс


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