17 об'єктів пошкодили російські атаки у п’яти районах Київщини

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Російські безпілотники продовжують атакувати Київщину, фото: «Главком»
17 об'єктів пошкодили російські атаки у п’яти районах Київщиниhttps://racurs.ua/ua/n216258-17-obiektiv-poshkodyly-rosiyski-ataky-u-p-yaty-rayonah-kyyivschyny.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують атакували Київщину ударними БпЛА.
Про це сьогодні, 16 вересня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
За минулу добу та сьогоднішній ранок в області пошкоджено 17 об'єктів, — розповів він.
Наслідки зафіксовані у п’яти районах Київщини — Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському:
- пошкоджено вісім приватних домоволодінь, п’ять транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення;
- постраждалих немає.
На місцях працюють оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях, — наголосив очільник ОВА.