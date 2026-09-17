Новые правила работы железной дороги и вокзалов утвердило правительство

Новые правила работы железной дороги и вокзалов утвердило правительствоhttps://racurs.ua/n216307-novye-pravila-raboty-jeleznoy-dorogi-i-vokzalov-utverdilo-pravitelstvo.htmlРакурс
Камін затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози.
Про це сьогодні, 17 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Згідно з ними:
- за жовтого рівня загрози — потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів;
- за червоного рівня загрози — посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття.
Важливо відмітити, що залежно від ситуації на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей, — наголосив Корецький.
Він додав, що «Укрзалізниця» разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.
Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС. Також МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації, — зазначив прем'єр.
Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки, — додав він.