Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216375-rossiyskiy-zahvatchik-popytalsya-ottolknut-boevoy-dron-nogoy-video.html

Ракурс

У районі Вовчанська прикордонники комендатури Харківського загону виявили три групи противника і знищили шістьох окупантів.

Один із загарбників спробував відштовхнути ногою оптоволоконний дрон, який не здетонував, чим і спровокував вибух. Відповідне відео сьогодні, 22 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.