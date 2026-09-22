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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Российский захватчик попытался оттолкнуть боевой дрон ногой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216375-rossiyskiy-zahvatchik-popytalsya-ottolknut-boevoy-dron-nogoy-video.htmlРакурс
У районі Вовчанська прикордонники комендатури Харківського загону виявили три групи противника і знищили шістьох окупантів.
Один із загарбників спробував відштовхнути ногою оптоволоконний дрон, який не здетонував, чим і спровокував вибух. Відповідне відео сьогодні, 22 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
У результаті ударів знищено шістьох окупантів. Один із них намагався відштовхнути від себе оптоволоконний дрон, який не здетонував під час влучання. У результаті активних дій загарбника стався вибух, — вказано в описі відео.