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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Російський загарбник спробував відштовхнути бойовий дрон ногою (ВІДЕО)

22 вер 2026, 14:27
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У районі Вовчанська прикордонники комендатури Харківського загону виявили три групи противника і знищили шістьох окупантів.

Один із загарбників спробував відштовхнути ногою оптоволоконний дрон, який не здетонував, чим і спровокував вибух. Відповідне відео сьогодні, 22 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У результаті ударів знищено шістьох окупантів. Один із них намагався відштовхнути від себе оптоволоконний дрон, який не здетонував під час влучання. У результаті активних дій загарбника стався вибух, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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