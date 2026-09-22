Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216375-rosiyskyy-zagarbnyk-sprobuvav-vidshtovhnuty-boyovyy-dron-nogou-video.html

Ракурс

У районі Вовчанська прикордонники комендатури Харківського загону виявили три групи противника і знищили шістьох окупантів.

Один із загарбників спробував відштовхнути ногою оптоволоконний дрон, який не здетонував, чим і спровокував вибух. Відповідне відео сьогодні, 22 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.