Последствия российского удара по супермакету в Киевской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216535-rossiyane-udarili-po-supermarketu-v-kievskoy-oblasti-foto.html

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Російські загарбники завдали удару по будівлі супермаркету в Обухівському районі на Київщині, спалахнула пожежа.

Про це сьогодні, 30 вересня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки постраждала людина 1976 року народження.