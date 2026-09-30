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Последствия российского удара по супермакету в Киевской области, фото: ГСЧС
Россияне ударили по супермаркету в Киевской области (ФОТО)https://racurs.ua/n216535-rossiyane-udarili-po-supermarketu-v-kievskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по будівлі супермаркету в Обухівському районі на Київщині, спалахнула пожежа.
Про це сьогодні, 30 вересня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки постраждала людина 1976 року народження.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 250 кв. м, — зазначили у відомстві.