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Последствия российского удара по супермакету в Киевской области, фото: ГСЧС

Россияне ударили по супермаркету в Киевской области (ФОТО)

30 сен 2026, 13:38
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Російські загарбники завдали удару по будівлі супермаркету в Обухівському районі на Київщині, спалахнула пожежа.

Про це сьогодні, 30 вересня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки постраждала людина 1976 року народження.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 250 кв. м, — зазначили у відомстві.

Наслідки російського удару по супермакету на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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