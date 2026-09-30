Силы обороны поразили ряд враждебных целей, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216534-porajeny-sklad-bpla-i-knp-rossiyskih-zahvatchikov-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 29 вересня, та в ніч на сьогодні, 30 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено:

склад БпЛА противника у Гранітному Донецької області;

командно-спостережному пункту підрозділу загарбників у Лисичанську Луганської області;

ремонтну базу російських підрозділів у Старобільську Луганської області;

склади матеріально-технічних засобів в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму.