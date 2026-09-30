Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны поразили ряд враждебных целей, инфографика: Генштаб ВСУ

Поражены склад БпЛА и КНП российских захватчиков — Генштаб

30 сен 2026, 12:56
999

Сили оборони України вчора, 29 вересня, та в ніч на сьогодні, 30 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено:

  • склад БпЛА противника у Гранітному Донецької області;
  • командно-спостережному пункту підрозділу загарбників у Лисичанську Луганської області;
  • ремонтну базу російських підрозділів у Старобільську Луганської області;
  • склади матеріально-технічних засобів в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму.

Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров