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Последствия российского удара по Трипольской ТЭС 30 сентября, фото: «Центрэнерго»
На Трипольской ТЭС из-за российской атаки повреждено генерирующее оборудование (ФОТО)https://racurs.ua/n216536-na-tripolskoy-tes-iz-za-rossiyskoy-ataki-povrejdeno-generiruuschee-oborudovanie-foto.htmlРакурс
Генеруюче обладнання Трипільської ТЕС зазнало пошкоджень внаслідок російської атаки сьогодні, 30 вересня.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПАТ «Центренерго».
Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати, — заявив гендиректор ПАТ «Центренерго» Сергій Ісаченко.
Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.
Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо, — наголошують у компанії.
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