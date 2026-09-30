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Последствия российского удара по Трипольской ТЭС 30 сентября, фото: «Центрэнерго»

На Трипольской ТЭС из-за российской атаки повреждено генерирующее оборудование (ФОТО)

30 сен 2026, 14:09
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Генеруюче обладнання Трипільської ТЕС зазнало пошкоджень внаслідок російської атаки сьогодні, 30 вересня.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПАТ «Центренерго».

Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати, — заявив гендиректор ПАТ «Центренерго» Сергій Ісаченко.

Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.

Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо, — наголошують у компанії.

Наслідки російського удару по Трипільській ТЕС 30 вересня, фото: «Центренерго»

Источник: Ракурс


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