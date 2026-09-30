Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия обстрелов Киева 30 сентября, фото: Нацполиция

Трое погибших и семь раненых — последствия ударов реактивных дронов по Киеву (ФОТО)

30 сен 2026, 15:42
999

У Києві троє людей загинули та ще сімох поранено внаслідок ударів російських реактивних дронів.

У місті пошкоджено приватні будинки, лазню, недобудови, автомобілі та інші обʼєкти інфраструктури. Про це сьогодні, 30 вересня, вдень повідомила прес-служба Нацполіції.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Зокрема:

  • у Святошинському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА в приватний будинок загинули дві жінки віком 46 та 95 років. Також внаслідок вибухової хвилі травми отримали три жінки та чоловік — мешканці сусідніх будівель;
  • у Солом’янському районі внаслідок влучання безпілотника загинув працівник підприємства, ще двоє - отримали поранення;
  • у Голосіївському районі постраждав рятувальник ДСНС, який приїхав допомагати людям та потрапив під повторний удар.

На місцях ворожих атак працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.

Наразі у місті триває повітряна тривога. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до оголошення відбою небезпеки, — наголошують у поліції.

Очільник МВС Іван Вигівський у своєму Telegram-каналі повідомив, що поранений сьогодні у Києві рятувальник — Володимир Сковородка — відомий як спортсмен, котрий встановив рекорд України.

Кілька років тому в памʼять про загиблих колег Володимир у повному бойовому спорядженні пробіг більше 60 кілометрів. Сьогодні він допомагав постраждалим і сам потрапив під повторний обстріл, — розповів Вигівський.

Наслідки російських обстрілів Києва 30 вересня, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров