Последствия обстрелов Киева 30 сентября, фото: Нацполиция

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У Києві троє людей загинули та ще сімох поранено внаслідок ударів російських реактивних дронів.

У місті пошкоджено приватні будинки, лазню, недобудови, автомобілі та інші обʼєкти інфраструктури. Про це сьогодні, 30 вересня, вдень повідомила прес-служба Нацполіції.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Зокрема:

у Святошинському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА в приватний будинок загинули дві жінки віком 46 та 95 років. Також внаслідок вибухової хвилі травми отримали три жінки та чоловік — мешканці сусідніх будівель;

у Солом’янському районі внаслідок влучання безпілотника загинув працівник підприємства, ще двоє - отримали поранення;

у Голосіївському районі постраждав рятувальник ДСНС, який приїхав допомагати людям та потрапив під повторний удар.

На місцях ворожих атак працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.

Наразі у місті триває повітряна тривога. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до оголошення відбою небезпеки, — наголошують у поліції.

Очільник МВС Іван Вигівський у своєму Telegram-каналі повідомив, що поранений сьогодні у Києві рятувальник — Володимир Сковородка — відомий як спортсмен, котрий встановив рекорд України.