Трое погибших и семь раненых — последствия ударов реактивных дронов по Киеву (ФОТО)https://racurs.ua/n216541-troe-pogibshih-i-sem-ranenyh-posledstviya-udarov-reaktivnyh-dronov-po-kievu-foto.htmlРакурс
У Києві троє людей загинули та ще сімох поранено внаслідок ударів російських реактивних дронів.
У місті пошкоджено приватні будинки, лазню, недобудови, автомобілі та інші обʼєкти інфраструктури. Про це сьогодні, 30 вересня, вдень повідомила прес-служба Нацполіції.
Наслідки ворожої атаки фіксуються у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Зокрема:
- у Святошинському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА в приватний будинок загинули дві жінки віком 46 та 95 років. Також внаслідок вибухової хвилі травми отримали три жінки та чоловік — мешканці сусідніх будівель;
- у Солом’янському районі внаслідок влучання безпілотника загинув працівник підприємства, ще двоє - отримали поранення;
- у Голосіївському районі постраждав рятувальник ДСНС, який приїхав допомагати людям та потрапив під повторний удар.
На місцях ворожих атак працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.
Наразі у місті триває повітряна тривога. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до оголошення відбою небезпеки, — наголошують у поліції.
Очільник МВС Іван Вигівський у своєму Telegram-каналі повідомив, що поранений сьогодні у Києві рятувальник — Володимир Сковородка — відомий як спортсмен, котрий встановив рекорд України.
Кілька років тому в памʼять про загиблих колег Володимир у повному бойовому спорядженні пробіг більше 60 кілометрів. Сьогодні він допомагав постраждалим і сам потрапив під повторний обстріл, — розповів Вигівський.