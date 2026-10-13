Последствия российских ударов в Киевской области 13 октября, фото: ГСЧС

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У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки російських дронів виникла пожежа у складському приміщенні.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Наразі розбирають та проливають конструкції. На щастя, загиблих і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні російські безпілотники також вдарили по складському приміщенню в Запоріжжі та господарчій споруді в Запорізькому районі. Є постраждалі.