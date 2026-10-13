Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских ударов в Киевской области 13 октября, фото: ГСЧС
В Киевской области из-за атаки дронов возник пожар в складском помещении (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216791-v-kievskoy-oblasti-iz-za-ataki-dronov-voznik-pojar-v-skladskom-pomeschenii-foto-video.htmlРакурс
У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки російських дронів виникла пожежа у складському приміщенні.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Наразі розбирають та проливають конструкції. На щастя, загиблих і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні російські безпілотники також вдарили по складському приміщенню в Запоріжжі та господарчій споруді в Запорізькому районі. Є постраждалі.