Наслідки російських ударів на Київщині 13 жовтня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216791-na-kyyivschyni-cherez-ataku-droniv-vynykla-pojeja-u-skladskomu-prymischenni-foto-video.html

Ракурс

У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки російських дронів виникла пожежа у складському приміщенні.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Наразі розбирають та проливають конструкції. На щастя, загиблих і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні російські безпілотники також вдарили по складському приміщенню в Запоріжжі та господарчій споруді в Запорізькому районі. Є постраждалі.