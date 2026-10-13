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Наслідки російських ударів на Київщині 13 жовтня, фото: ДСНС
На Київщині через атаку дронів виникла пожежа у складському приміщенні (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216791-na-kyyivschyni-cherez-ataku-droniv-vynykla-pojeja-u-skladskomu-prymischenni-foto-video.htmlРакурс
У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки російських дронів виникла пожежа у складському приміщенні.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Наразі розбирають та проливають конструкції. На щастя, загиблих і постраждалих немає, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні російські безпілотники також вдарили по складському приміщенню в Запоріжжі та господарчій споруді в Запорізькому районі. Є постраждалі.