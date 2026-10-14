Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожают роботов, которыми враг пытается организовать логистику (ВИДЕО)

14 окт 2026, 15:10
999

На Південно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Гарт» завдають ударів по НРК, якими росіяни намагаються організувати логістику.

Відповідне відео сьогодні, 14 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Противник намагається вирішити проблеми з постачанням за допомогою наземних роботизованих комплексів. Але й вони не є панацеєю, оскільки розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» виявляють ворожі НРК і знищують, — розповіли у ДПСУ.

Також під удар дронів прикордонників потрапили:

  • замаскований у ворожому тилу танк;
  • транспортні засоби;
  • засоби зв’язку противника.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров