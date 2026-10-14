На Південно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Гарт» завдають ударів по НРК, якими росіяни намагаються організувати логістику.

Відповідне відео сьогодні, 14 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Противник намагається вирішити проблеми з постачанням за допомогою наземних роботизованих комплексів. Але й вони не є панацеєю, оскільки розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» виявляють ворожі НРК і знищують, — розповіли у ДПСУ.