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Дроны уничтожают роботов, которыми враг пытается организовать логистику (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216811-drony-unichtojaut-robotov-kotorymi-vrag-pytaetsya-organizovat-logistiku-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Гарт» завдають ударів по НРК, якими росіяни намагаються організувати логістику.
Відповідне відео сьогодні, 14 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Противник намагається вирішити проблеми з постачанням за допомогою наземних роботизованих комплексів. Але й вони не є панацеєю, оскільки розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» виявляють ворожі НРК і знищують, — розповіли у ДПСУ.
Також під удар дронів прикордонників потрапили:
- замаскований у ворожому тилу танк;
- транспортні засоби;
- засоби зв’язку противника.