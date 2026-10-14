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Дрони знищують роботів, якими росіяни намагаються організувати логістику (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216811-drony-znyschuut-robotiv-yakymy-rashysty-namagautsya-organizuvaty-logistyku-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Гарт» завдають ударів по НРК, якими росіяни намагаються організувати логістику.
Відповідне відео сьогодні, 14 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Противник намагається вирішити проблеми з постачанням за допомогою наземних роботизованих комплексів. Але й вони не є панацеєю, оскільки розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» виявляють ворожі НРК і знищують, — розповіли у ДПСУ.
Також під удар дронів прикордонників потрапили:
- замаскований у ворожому тилу танк;
- транспортні засоби;
- засоби зв’язку противника.