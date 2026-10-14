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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищують роботів, якими росіяни намагаються організувати логістику (ВІДЕО)

14 жов 2026, 15:10
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На Південно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Гарт» завдають ударів по НРК, якими росіяни намагаються організувати логістику.

Відповідне відео сьогодні, 14 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Противник намагається вирішити проблеми з постачанням за допомогою наземних роботизованих комплексів. Але й вони не є панацеєю, оскільки розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» виявляють ворожі НРК і знищують, — розповіли у ДПСУ.

Також під удар дронів прикордонників потрапили:

  • замаскований у ворожому тилу танк;
  • транспортні засоби;
  • засоби зв’язку противника.

Джерело: Ракурс


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