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«Вампир» морской пехоты уничтожил оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216850-vampir-morskoy-pehoty-unichtojil-okkupantov-video.htmlРакурс
Військово-морські сили ЗСУ опублікували відео, котре показує роботу дрона «Вампір» 137-го окремого батальйону морської піхоти по російських загарбниках.
Робота дрона «Вампір» — очима наших захисників. Кожен виліт — це бойова робота, точність і злагодженість екіпажу, — зазначається в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів по ворожій піхоті.
Vampire (Вампір) — це український важкий ударний дрон-бомбардувальник, який здійснює скидання кумулятивних, уламково-фугасних та термобаричних боєприпасів, а також важких мін.