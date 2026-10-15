Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216850-vampir-morskoy-pehoty-unichtojil-okkupantov-video.html

Ракурс

Військово-морські сили ЗСУ опублікували відео, котре показує роботу дрона «Вампір» 137-го окремого батальйону морської піхоти по російських загарбниках.

Робота дрона «Вампір» — очима наших захисників. Кожен виліт — це бойова робота, точність і злагодженість екіпажу, — зазначається в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів по ворожій піхоті.

Vampire (Вампір) — це український важкий ударний дрон-бомбардувальник, який здійснює скидання кумулятивних, уламково-фугасних та термобаричних боєприпасів, а також важких мін.