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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

«Вампир» морской пехоты уничтожил оккупантов (ВИДЕО)

15 окт 2026, 21:56
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Військово-морські сили ЗСУ опублікували відео, котре показує роботу дрона «Вампір» 137-го окремого батальйону морської піхоти по російських загарбниках.

Робота дрона «Вампір» — очима наших захисників. Кожен виліт — це бойова робота, точність і злагодженість екіпажу, — зазначається в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів по ворожій піхоті.

Vampire (Вампір) — це український важкий ударний дрон-бомбардувальник, який здійснює скидання кумулятивних, уламково-фугасних та термобаричних боєприпасів, а також важких мін.

Источник: Ракурс


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