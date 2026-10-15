Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
«Вампір» морської піхоти знищив окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216850-vampir-morskoyi-pihoty-znyschyv-okupantiv-video.htmlРакурс
Військово-морські сили ЗСУ опублікували відео, котре показує роботу дрона «Вампір» 137-го окремого батальйону морської піхоти по російських загарбниках.
Робота дрона «Вампір» — очима наших захисників. Кожен виліт — це бойова робота, точність і злагодженість екіпажу, — зазначається в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів по ворожій піхоті.
Vampire (Вампір) — це український важкий ударний дрон-бомбардувальник, який здійснює скидання кумулятивних, уламково-фугасних та термобаричних боєприпасів, а також важких мін.