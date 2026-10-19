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Россияне атаковали складу компании БаДМ в Ровно, фото: PxHere
Россияне ударили по складу одного из крупнейших фармдистрибьюторов — СМИhttps://racurs.ua/n216894-rossiyane-udarili-po-skladu-odnogo-iz-krupneyshih-farmdistributorov-smi.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили дронами по складу одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні — компанії «БаДМ» — в обласному центрі Рівненщини.
Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на учасників фармацевтичного ринку.
Зазначається, що йдеться про склад площею 2 тис. 370 кв. м, який у Рівному відкрили у 2012 році.
Це вже не перший склад компанії, який атакував ворог:
- до цього росіяни атакували склад «БаДМ» 14 вересня. Від початку вересня це був вже четвертий атакований склад фармацевтичної продукції;
- під час російської ракетно-дронової атаки в ніч на 6 грудня 2025 року був повністю знищений розподільчий центр «БаДМ» площею 43 тис. кв. м.
Джерело: «Європейська правда»