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Ракурс
Росіяни атакували склад компанії «БаДМ» у Рівному, фото: PxHere

Росіяни вдарили по складу одного з найбільших фармдистриб’юторів — ЗМІ

19 жов 2026, 16:40
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Російські загарбники вдарили дронами по складу одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні — компанії «БаДМ» — в обласному центрі Рівненщини.

Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на учасників фармацевтичного ринку.

Зазначається, що цдеться про склад площею 2 тис. 370 кв. м, який у Рівному відкрили у 2012 році.

Це вже не перший склад компанії, який атакував ворог:

  • до цього росіяни атакували склад «БаДМ» 14 вересня. Від початку вересня це був вже четвертий атакований склад фармацевтичної продукції;
  • під час російської ракетно-дронової атаки в ніч на 6 грудня 2025 року був повністю знищений розподільчий центр «БаДМ» площею 43 тис. кв. м.

Джерело: «Європейська правда»

Джерело: Ракурс


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