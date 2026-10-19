Последствия российского обстрела Новой Водолаги в Харьковской области, фото: Нацполиция

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До шести людей зросла кількість жертв російського обстрілу в Новій Водолазі.

Про це сьогодні, 19 жовтня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед загиблих — троє дітей.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що дитина, яка загинула у візочку — це дівчина, котра народилася у серпні 2025 року. Її мати померла у лікарні.

Іншій убитій дівчинці було 11 років.

Ще 14 людей поранені, серед них ще шестеро дітей.