Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нової Водолани на Харківщині, фото: Нацполіція

Кількість жертв російського удару по парку в Новій Водолазі на Харківщині зросла — ОВА (ФОТО)

19 жов 2026, 20:03
999

До шести людей зросла кількість жертв російського обстрілу в Новій Водолазі.

Про це сьогодні, 19 жовтня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед загиблих — троє дітей.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що дитина, яка загинула у візочку — це дівчина, котра народилася у серпні 2025 року. Її мати померла у лікарні.

Іншій убитій дівчинці було 11 років.

Ще 14 людей поранені, серед них ще шестеро дітей.

«Шахед» ударив фактично просто по людях — по парку поблизу звичайного кафе. Абсолютне звірство, — наголосив Зеленський.

Наслідки російського обстрілу Нової Водолани на Харківщині, фото: Харківська ОВА

Наслідки російського обстрілу Нової Водолани на Харківщині, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів