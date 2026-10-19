Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Нової Водолани на Харківщині, фото: Нацполіція
Кількість жертв російського удару по парку в Новій Водолазі на Харківщині зросла — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216900-kilkist-jertv-rosiyskogo-udaru-po-parku-v-noviy-vodolazi-na-harkivschyni-zrosla-ova-foto.htmlРакурс
До шести людей зросла кількість жертв російського обстрілу в Новій Водолазі.
Про це сьогодні, 19 жовтня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед загиблих — троє дітей.
Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що дитина, яка загинула у візочку — це дівчина, котра народилася у серпні 2025 року. Її мати померла у лікарні.
Іншій убитій дівчинці було 11 років.
Ще 14 людей поранені, серед них ще шестеро дітей.
«Шахед» ударив фактично просто по людях — по парку поблизу звичайного кафе. Абсолютне звірство, — наголосив Зеленський.