В Киеве семь человек пострадали из-за падения дрона возле АЗС

БПЛА упал возле АЗС в Голосеевском районе Киева, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n216920-v-kieve-sem-chelovek-postradali-iz-za-padeniya-drona-vozle-azs.html

Ракурс

У Голосіївському районі Києва через падіння БпЛА біля АЗС на межі з Київською областю одна людина загинула та семеро постраждали.

Про це сьогодні, 20 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували. Одна людина загинула, — розповів Кличко.

Крім того, сьогодні у Солом’янському та Голосіївському районах Києва сталися влучання БпЛА у верхні поверхи будівель медзакладів.

Також сталися випадки падіння уламків: