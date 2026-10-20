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Ракурс
БпЛА упав біля АЗС у Голосіївському районі Києва, фото: «Фокус»

У Києві семеро людей постраждали через падіння дрона біля АЗС

20 жов 2026, 15:49
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У Голосіївському районі Києва через падіння БпЛА біля АЗС на межі з Київською областю одна людина загинула та семеро постраждали.

Про це сьогодні, 20 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували. Одна людина загинула, — розповів Кличко.

Крім того, сьогодні у Солом’янському та Голосіївському районах Києва сталися влучання БпЛА у верхні поверхи будівель медзакладів.

Також сталися випадки падіння уламків:

  • на відкритій території неподалік від житлових будинків у Голосіївському районі;
  • на залізничні колії у Соломʼянському районі.

Джерело: Ракурс


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