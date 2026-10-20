У Києві семеро людей постраждали через падіння дрона біля АЗС

БпЛА упав біля АЗС у Голосіївському районі Києва, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n216920-u-kyievi-semero-ludey-postrajdaly-cherez-padinnya-drona-bilya-azs.html

Ракурс

У Голосіївському районі Києва через падіння БпЛА біля АЗС на межі з Київською областю одна людина загинула та семеро постраждали.

Про це сьогодні, 20 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували. Одна людина загинула, — розповів Кличко.

Крім того, сьогодні у Солом’янському та Голосіївському районах Києва сталися влучання БпЛА у верхні поверхи будівель медзакладів.

Також сталися випадки падіння уламків: