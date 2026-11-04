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Ракурс
Россияне размещают дронов-«ждунов» на ЛЭП, скриншот видео

Россияне начали размещать «ждунов» на высоковольтных проводах — Флэш (ВИДЕО)

4 ноя 2026, 18:08
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Російські загарбники почали розміщувати дронів-«ждунів» на на високовольтних дротах ліній електропередач.

Про це сьогодні, 4 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Увага! Противник на фронтах швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує «ждунів» на високовольтних дротах. Прийміть до уваги, — наголосив він.

Дрони-«ждуни» — це заздалегідь розміщені у засідці дрони, які перебувають у режимі очікування до появи рухомої цілі.

Источник: Ракурс


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