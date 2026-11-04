Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни розміщують дронів-«ждунів» на ЛЕП, скріншот відео

Росіяни почали розміщувати «ждунів» на високовольтних дротах — Флеш (ВІДЕО)

4 лис 2026, 18:08
999

Російські загарбники почали розміщувати дронів-«ждунів» на на високовольтних дротах ліній електропередач.

Про це сьогодні, 4 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Увага! Противник на фронтах швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує «ждунів» на високовольтних дротах. Прийміть до уваги, — наголосив він.

Дрони-«ждуни» — це заздалегідь розміщені у засідці дрони, які перебувають у режимі очікування до появи рухомої цілі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів