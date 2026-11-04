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Росіяни розміщують дронів-«ждунів» на ЛЕП, скріншот відео
Росіяни почали розміщувати «ждунів» на високовольтних дротах — Флеш (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217229-rosiyany-pochaly-rozmischuvaty-jduniv-na-vysokovoltnyh-drotah-flesh-video.htmlРакурс
Російські загарбники почали розміщувати дронів-«ждунів» на на високовольтних дротах ліній електропередач.
Про це сьогодні, 4 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Увага! Противник на фронтах швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує «ждунів» на високовольтних дротах. Прийміть до уваги, — наголосив він.
Дрони-«ждуни» — це заздалегідь розміщені у засідці дрони, які перебувають у режимі очікування до появи рухомої цілі.