Росіяни розміщують дронів-«ждунів» на ЛЕП, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217229-rosiyany-pochaly-rozmischuvaty-jduniv-na-vysokovoltnyh-drotah-flesh-video.html

Ракурс

Російські загарбники почали розміщувати дронів-«ждунів» на на високовольтних дротах ліній електропередач.

Про це сьогодні, 4 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Увага! Противник на фронтах швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує «ждунів» на високовольтних дротах. Прийміть до уваги, — наголосив він.

Дрони-«ждуни» — це заздалегідь розміщені у засідці дрони, які перебувають у режимі очікування до появи рухомої цілі.