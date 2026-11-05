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Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: ГСЧС

Российские дроны атаковали логистику Киевщины — возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)

5 ноя 2026, 09:34
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада, знову атакували логістичну інфраструктуру Київщини. У Бучанському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території складської будівлі.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Київської ОВА.

На місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Залучено додаткові сили. Пожежу вже локалізовано. Наразі тривають проливання осередків горіння та розбирання конструкцій, — розповіли у ДСНС.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Поранено чоловіка 1978 року народження — у нього різана рана правого стегна. Медики надали йому необхідну допомогу на місці, від госпіталізації чоловік відмовився.

Також вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль.

Наслідки російських повітряної атаки на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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