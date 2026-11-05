Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських повітряної атаки на Київщині, фото: ДСНС
Російські дрони атакували логістику Київщини — виникла пожежа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217241-rosiyski-drony-atakuvaly-logistyku-kyyivschyny-vynykla-pojeja-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада, знову атакували логістичну інфраструктуру Київщини. У Бучанському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території складської будівлі.
Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Київської ОВА.
На місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Залучено додаткові сили. Пожежу вже локалізовано. Наразі тривають проливання осередків горіння та розбирання конструкцій, — розповіли у ДСНС.
За попередньою інформацією, загиблих немає. Поранено чоловіка 1978 року народження — у нього різана рана правого стегна. Медики надали йому необхідну допомогу на місці, від госпіталізації чоловік відмовився.
Також вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль.
Читайте також