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Ракурс
Уничтожение вражеских «ждунов», скриншот видео

Украинские беспилотники снесли с дорог вражеские дроны-«ждуны» (ВИДЕО)

6 ноя 2026, 16:30
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Російські загарбники активно застосовують так звані дрони-«ждуни», щоб створити проблеми з логістикою підрозділам Сил Оборони на півночі Харківської області.

Відео знищення таких дронів сьогодні, 6 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» постійно вистежують та знищують ці ворожі засоби, аби полегшити виконання завдань з постачання на позиції необхідного майна — продуктів харчування, води та боєкомплектів, — вказано в описі відео.

Дрони-«ждуни» — це заздалегідь розміщені у засідці дрони, які перебувають у режимі очікування до появи рухомої цілі.

Источник: Ракурс


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