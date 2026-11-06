Уничтожение вражеских «ждунов», скриншот видео

https://racurs.ua/n217281-ukrainskie-bespilotniki-snesli-s-dorog-vrajeskie-drony-jduny-video.html

Ракурс

Російські загарбники активно застосовують так звані дрони-«ждуни», щоб створити проблеми з логістикою підрозділам Сил Оборони на півночі Харківської області.

Відео знищення таких дронів сьогодні, 6 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» постійно вистежують та знищують ці ворожі засоби, аби полегшити виконання завдань з постачання на позиції необхідного майна — продуктів харчування, води та боєкомплектів, — вказано в описі відео.

Дрони-«ждуни» — це заздалегідь розміщені у засідці дрони, які перебувають у режимі очікування до появи рухомої цілі.