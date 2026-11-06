Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожих «ждунів», скріншот відео

Українські безпілотники знесли з доріг ворожі дрони-«ждуни» (ВІДЕО)

6 лис 2026, 16:30
999

Російські загарбники активно застосовують так звані дрони-«ждуни», щоб створити проблеми з логістикою підрозділам Сил Оборони на півночі Харківської області.

Відео знищення таких дронів сьогодні, 6 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» постійно вистежують та знищують ці ворожі засоби, аби полегшити виконання завдань з постачання на позиції необхідного майна — продуктів харчування, води та боєкомплектів, — вказано в описі відео.

Дрони-«ждуни» — це заздалегідь розміщені у засідці дрони, які перебувають у режимі очікування до появи рухомої цілі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів