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Знищення ворожих «ждунів», скріншот відео
Українські безпілотники знесли з доріг ворожі дрони-«ждуни» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217281-ukrayinski-bezpilotnyky-znesly-z-dorig-voroji-drony-jduny-video.htmlРакурс
Російські загарбники активно застосовують так звані дрони-«ждуни», щоб створити проблеми з логістикою підрозділам Сил Оборони на півночі Харківської області.
Відео знищення таких дронів сьогодні, 6 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» постійно вистежують та знищують ці ворожі засоби, аби полегшити виконання завдань з постачання на позиції необхідного майна — продуктів харчування, води та боєкомплектів, — вказано в описі відео.
Дрони-«ждуни» — це заздалегідь розміщені у засідці дрони, які перебувають у режимі очікування до появи рухомої цілі.