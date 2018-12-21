Британські моряки в січні прибудуть до України для оцінки необхідної військової допомоги

Британські моряки здійснять оцінку необхідної українським військовослужбовцям допомоги, фото: balkanuzivo.com

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До України в січні прибуде делегація Військово-морських сил Великої Британії.

Британці, зокрема, здійснять оцінку необхідної українським військовослужбовцям допомоги, зокрема йдеться про Військово-морські сили України. Про це міністр оборони України Степан Полторак розповів після сьогоднішньої зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном, повідомляє прес-служба Міноборони.

Також ця делегація займеться плануванням спільних навчань українських та британських військовослужбовців.

За словами Полторака, вже почалася імплементація окремих домовленостей, досягнутих під час його візиту до Лондона минулого місяця. Втім, враховуючи різке загострення безпекової ситуації у зв’язку з агресивними діями Росії, сторони обговорюють можливість прискорення співробітництва у всіх сферах — від розширення навчально-тренувальної програми «Orbital» до питань військово-технічної співпраці.

Вільямсон та Полторак сьогодні також зустрілися з родичами українських моряків, захоплених Росією в полон в акваторії Керченської протоки 25 листопада.

Вільямсон зазначив, що в його родині теж є військові моряки, тому він розуміє, як зараз себе почувають родичі полонених.

Британський держсекретар наголосив, що після цього інциденту було вирішено відправити до територіальних вод України розвідувальний корабель.

«Ми хочемо продемонструвати, що … кораблі ВМС Великої Британії мають право рухатись міжнародними водами. Ми також вважаємо, що іншим країнам дуже важливо приєднатися», — зазначив Вільямсон.

Нагадаємо, 19 грудня в порту Одеси пришвартувався британський військовий розвідувальний корабель Echo. Цей корабель Британія прийняла на озброєння в 2003 році, його екіпаж складається з 72-х осіб.