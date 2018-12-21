Британские моряки в январе прибудут в Украину для оценки необходимой военной помощи

Британские моряки совершат оценку необходимой украинским военнослужащим помощи, фото: balkanuzivo.com

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В Украину в январе прибудет делегация Военно-морских сил Великобритании.

Британцы, в частности, осуществят оценку необходимой украинским военнослужащим помощи, в частности речь идет о Военно-морских силах Украины. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак рассказал после сегодняшней встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также эта делегация займется планированием совместных учений украинских и британских военнослужащих.

По словам Полторака, уже началась имплементация отдельных договоренностей, достигнутых во время его визита в Лондон в прошлом месяце.

Но, учитывая резкое обострение безопасностной ситуации в связи с агрессивными действиями России, стороны обсуждают возможность ускорения сотрудничества во всех сферах — от расширения учебно-тренировочной программы «Orbital» до вопросов военно-технического сотрудничества.

Уильямсон и Полторак сегодня также встретились с родственниками украинских моряков, захваченных Россией в плен в акватории Керченского пролива 25 ноября.

Уильямсон отметил, что среди его родственников тоже есть военные моряки, поэтому он понимает, как сейчас себя чувствуют семьи пленных.

Британский госсекретарь подчеркнул, что после этого инцидента было решено отправить в территориальные воды Украины разведывательный корабль.

«Мы хотим показать, что … корабли ВМС Великобритании имеют право двигаться международными водами. Мы также считаем, что другим странам очень важно присоединиться», — отметил Уильямсон.

Напомним, 19 декабря в порту Одессы пришвартовался британский военный разведывательный корабль Echo. Этот корабль Великобритания приняла на вооружение в 2003 году, его экипаж состоит из 72-х человек.