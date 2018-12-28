Головні політичні події року в Україні та світі назвали українці під час опитування (ІНФОГРАФІКА)

Названо головні політичні події в Україні та світі. Фото: Цензор.НЕТ

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Українці назвали головну політичну подію року в країні. Так, 24% громадян вважають, що найважливішою подією у 2018 році було об'єднання церков та отримання Томосу про автокефалію.

Серед інших подій, які відіграли значну роль у політиці, 17% українців назвали введення воєнного стану, 9% — інцидент у Керченській протоці, 7% — продовження війни. Про це йдеться в оприлюднених підсумках опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» ім. Кучеріва спільно з соціологічною службою «Центру Разумкова».

Українці також назвали головні події 2018 року у світі. Зокрема, 7% наших співгромадян вважають, що це протести у Франції, 4% — посилення санкцій проти Росії, 3% — події у Вірменії та ще 3% — інцидент у Керченській протоці.

Українці також визначилися з політиком року. Як і торік, ним став президент Петро Порошенко (16% опитаних), на другому місці опинилась Юлія Тимошенко (12%), далі розташувалися Олег Ляшко (6%), Володимир Зеленський (5%) та Юрій Бойко (4%).

Як повідомляв «Ракурс», 26 грудня президент заявив про припинення воєнного стану в 10 областях України, який тривав упродовж місяця після зухвалої збройної агресії Росії проти українських кораблів в Азовському морі.