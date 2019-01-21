Зі свят не повернулися: у січні в Раді не голосувала рекордна кількість депутатів

Засідання Ради, фото — flickr.com

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Racurs.ua

У січні 2019 року народні депутати продемонстрували рекордно низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради.

Експерти відзначають, що перший місяць року традиційно є одним із найменш продуктивних у роботі Ради — політики продовжують перебувати у зимових відпустках і прогулюють засідання Ради. Але цього року ігнорування досягло критичної межі — 39 народних депутатів не проголосували у парламенті жодного разу за місяць.

Як повідомили 21 січня у Комітеті виборців України (КВУ), це найгірший показник у роботі 9-ї сесії Ради (вересень 2018 року — січень 2019 року).

У грудні проігнорували усі голосування 19 депутатів, листопаді — 7, жовтні — 14, вересні — 11.

Усі голосування в січні пропустили, наприклад, такі депутати: Вадим Рабінович, Сергій Мартиняк, Ірина Луценко, Сергій Соболєв, Дмитро і Михайло Добкіни, Костянтин Жеваго, Євген Мураєв, Степан Семенченко і Дмитро Ярош.

Причина неучасті в голосуванні цих обранців народу невідома. Принаймні дані офіційного сайту Ради не підтверджують, що ці депутати хворіли чи були у відрядженні.

Ще 81 нардеп у січні пропустив понад 90% голосувань. У цьому переліку Юлія Тимошенко (взяла участь тільки в 4% голосувань), Нестор Шуфрич (6%), Олександр Вілкул (8%) і Сергій Льовочкін (8%).

Голова КВУ Олексій Кошель пояснив негативні статистичні дані відвідуваності Ради та участі в голосуваннях тим, що цього року депутати під час зимових канікул розпочали роботу у кампанії президентських виборів в округах та у виборчих штабах.

«Це вже стало нормою, що робота парламенту в місяці виборів є фактично паралізованою», — заявив Кошель.

Всього у січні провели шість пленарних засідань парламенту, на яких відбулося 98 голосувань. Найістотнішим законом, який вдалося ухвалити, стали доповнення до закону про зміну підлеглості релігійних громад (№ 4128-д).