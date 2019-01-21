После праздников не вернулись: в январе в Раде не голосовало рекордное количество депутатов

Заседание Рады, фото — flickr.com

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Racurs.ua

В январе 2019 года народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады.

Эксперты отмечают, что первый месяц года традиционно является одним из самых малопродуктивных в работе Рады — политики продолжают находиться в зимних отпусках и прогуливают заседания. Но в этом году игнорирование достигло критической точки — 39 народных депутатов за месяц не проголосовали в парламенте ни разу.

Как сообщили 21 января в Комитете избирателей Украины (КИУ), это худший показатель в работе 9-й сессии Рады (сентябрь 2018 года — январь 2019 года).

В декабре проигнорировали все голосования 19 депутатов, ноябре — 7, октябре—- 14, сентябре — 11.

Все голосования января пропустили, например, такие депутаты: Вадим Рабинович, Сергей Мартыняк, Ирина Луценко, Сергей Соболев, Дмитрий и Михаил Добкины, Константин Жеваго, Евгений Мураев, Степан Семенченко и Дмитрий Ярош.

Причина неучастия в голосовании этих избранников народа неизвестна. Данные официального сайта Рады не подтверждают, что эти депутаты болели или были в командировке.

Еще 81 нардеп в январе пропустил более 90% голосований. В этом списке Юлия Тимошенко (приняла участие только в 4% голосований), Нестор Шуфрич (6%), Александр Вилкул (8%) и Сергей Левочкин (8%).

Глава КИУ Алексей Кошель объяснил негативные статистические данные посещаемости Рады и участия в голосованиях тем, что в этом году депутаты во время зимних каникул начали работу в кампании президентских выборов в округах и в избирательных штабах.

«Это уже стало нормой, что работа парламента перед выборами фактически парализована», — заявил Кошель.

Всего в январе провели шесть пленарных заседаний парламента, на которых проведено 98 голосований. Самым существенным законом, который удалось принять, стали дополнения к закону об изменении подчиненности религиозных общин (№ 4128-д).