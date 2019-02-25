Ембарго на постачання зброї з ЄС до Білорусі продовжено ще на рік. Фото: belaruspartisan.by

https://racurs.ua/ua/n118615-embargo-na-postachannya-zbroyi-do-bilorusi-prodovjyly-na-rik.html

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Заборону на постачання зброї до Білорусі без жодних винятків знову продовжили у Європейському Союзі. Ембарго діятиме ще щонайменше 12 місяців.

Євросоюз офіційно продовжив ембарго, яке ввели у 2011 році. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Водночас було продовжено санкції проти чотирьох білоруських чиновників. Брюссель підозрює їх у причетності до низки гучних зникнень із 1999 по 2000 роки. Під санкціями залишили екс-міністра внутрішніх справ Білорусі Володимира Наумова, колишнього голову Адміністрації президента Віктора Шеймана, Юрія Сивакова (в зазначені роки він займав пост глави МВС) і командира бригади спецназу внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Дмитра Павличенка.

Як відомо, з того часу, як ЄС увів санкції проти Білорусі, Угорщина лише змогла домогтися дозволу на ввезення до Білорусі біатлонних гвинтівок та інших видів спортивної зброї.

Нагадаємо, в НАТО попередили, що Росія здатна повторити «український сценарій» зі збройною агресією та окупацією територій у Білорусі.