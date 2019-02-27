Із ґаджетів на Android можна поцупити файли через безкоштовний додаток

Украсти файли з пристроїв на Android дозволила вразливість безкоштовного додатку. Фото: VistaNews

https://racurs.ua/ua/n118720-vkrasty-fayly-z-prystroyiv-na-android-dozvolyla-vrazlyvist-bezkoshtovnogo-dodatku.html

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Із ґаджетів на Android вдалося вкрасти файли через безкоштовний додаток SHAREit. Програму використовували для передачі файлів між пристроями на платформі Android. Уразливість у додатку виявили співробітники компанії Redforce.

Аби проникнути до гаджету жертви і викрасти будь-які дані та файли, хакерам всього лише треба було зламати Wi-Fi-мережі, оскільки для застосування програми користувачам необхідно підключатися до бездротового інтернету. Про це повідомляє Lenta.ru, посилаючись на блог компанії.

Після зламу мережі хакери отримували порти, пов’язані з сервером програми SHAREit. Ця прогалина стала тим самим «містком» до пристроїв користувачів.

Уразливість програми було виявлено понад рік тому, але співробітники компанії не висвітлювали цю інформацію, щоб не наражати своїх користувачів на ще більшу небезпеку. В 2018 році несправність виправили, але розробники не випустили виправлений варіант програми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що баг в архіваторі WinRar дозволяє завантажувати шкідливі програми на комп’ютер без відома користувача. Несправність виявили через 19 років роботи архіватора.