Юлія Тимошенко. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n121091-shans-dlya-ukrayiny-tymoshenko-prokomentuvala-pidsumky-vyboriv-i-zaklykala-sformuvaty-novyy-uryad.html

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Народний депутат Юлія Тимошенко дала свою оцінку перемозі шоумена Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів.

Тимошенко назвала перемогу Зеленського «шансом для України» та зазначила, що це справжня оцінка результатів роботи попереднього керівництва країни. Про це Тимошенко заявила під час погоджувальної ради сьогодні, 22 квітня.

Також нардеп закликала не зволікати зі змінами та розпочати їх прямо сьогодні. Тимошенко заявила про необхідність сформувати новий уряд до парламентських виборів, які заплановані на жовтень 2019 року. Вона запевнила, що не потрібно терпіти нинішній уряд ще півроку, а необхідно сформувати новий, який працюватиме за новими цілями та завданнями.

За словами Тимошенко, якщо у народних депутатів залишилась совість, то вони не будуть виступати проти формування нового уряду. Також вона закликала парламентарів «підставити плече» новому президенту.