Мала приватизація: з молотка пішло понад 550 держоб’єктів / Фото: stolicaonego.ru

https://racurs.ua/ua/n121503-mala-pryvatyzaciya-z-molotka-pishlo-ponad-550-derjobiektiv.html

Ракурс

Мала приватизація в Україні, яка впродовж останніх дев’яти місяців реалізовувалась через систему Prozorro, поповнила державний бюджет на мільярд гривень. Про це у Facebook написав міністр Кабміну Олександр Саєнко.

«Один мільярд гривень! Саме стільки за 9 місяців надійшло до бюджетів усіх рівнів з моменту старту малої приватизації», — зазначив чиновник.

Урядовець також додав, що з липня 2018 року в системі Prozorro. Продажі було проведено 808 аукціонів, на яких продано 552 об'єкти держвласності. Найбільше вдалося заробити на продажу об'єктів нерухомого майна — 826 млн грн, майнових комплексів — 103 млн грн, корпоративних прав — 101 млн грн, транспортного обладнання — 29,5 млн грн, промислової техніки — 10 млн грн.

«Найдорожчий успішно проданий лот — 57 млн грн за пакет акцій Тернопільського радіозаводу „Оріон“. Найдорожчий виставлений лот — 50 млн грн — за приміщення у Львові на площі Ринок загальною площею 481 кв. м», — додав Саєнко.

Міністр також зауважив, що найбільше зростання ціни у 80000% продемонстрував лот за господарське приміщення загальною площею 65 кв. м у Хмельницькій області.

Водночас, чиновник поскаржився на блокування судом великої приватизації.

Як раніше повідомляв «Ракурс», процес малої приватизації було офіціально запущено 24 липня 2018 року. Першими об'єктами, які було внесено в базу, стали підприємства та нерухомість у Львові й Житомирі. Найперший успішний аукціон малої приватизації відбувся 17 серпня 2018 року на «ProZorro.Продажі». Першим лотом, який було продано, став Чернівецький зерноток. За комплекс нежитлових приміщень заплатили понад 200 тис. грн.