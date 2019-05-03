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Ракурс
Малая приватизация: с молотка ушли свыше 550-ти гособъектов / Фото: stolicaonego.ru

Малая приватизация: с молотка ушли свыше 550-ти гособъектов

3 мая 2019, 13:35
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Малая приватизация в Украине, которая на протяжении последних девяти месяцев реализовывалась через систему Prozorro, пополнила государственный бюджет на миллиард гривен. Об этом в Facebook написал министр Кабмина Александр Саенко.

«Один миллиард гривен! Именно столько за девять месяцев поступило в бюджеты всех уровней с момента старта малой приватизации», — отметил чиновник.

Чиновник также добавил, что с июля 2018 года в системе Prozorro. Продажи удалось провести 808 аукционов, на которых продали 552 объекта госсобственности. Больше всего удалось заработать на продаже объектов недвижимого имущества — 826 млн грн, имущественных комплексов — 103 млн грн, корпоративных прав — 101 млн грн, транспортного оборудования — 29,5 млн грн, промышленной техники — 10 млн грн.

«Самый дорогой и успешно проданный лот — 57 млн грн за пакет акций Тернопольского радиозавода „Орион“. Самый дорогой выставленный лот — 50 млн грн — за помещения во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м», — добавил Саенко.

Министр также отметил, что самый значительный рост цены в 80000% продемонстрировал лот за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области.

В то же время, чиновник пожаловался на блокирование судом большой приватизации.

Как ранее сообщал «Ракурс», процесс малой приватизации был официально запущен 24 июля 2018 года. Первыми объектами, которые были внесены в базу, стали предприятия и недвижимость во Львове и Житомире. Самый первый успешный аукцион малой приватизации состоялся 17 августа 2018 года на «ProZorro.Продажи». Первым лотом, который был продан, стал Черновицкий зерноток. За комплекс нежилых помещений заплатили более 200 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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