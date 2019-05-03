Малая приватизация: с молотка ушли свыше 550-ти гособъектов / Фото: stolicaonego.ru

https://racurs.ua/n121503-malaya-privatizaciya-s-molotka-ushlo-svyshe-550-ti-gosobektov.html

Ракурс

Малая приватизация в Украине, которая на протяжении последних девяти месяцев реализовывалась через систему Prozorro, пополнила государственный бюджет на миллиард гривен. Об этом в Facebook написал министр Кабмина Александр Саенко.

«Один миллиард гривен! Именно столько за девять месяцев поступило в бюджеты всех уровней с момента старта малой приватизации», — отметил чиновник.

Чиновник также добавил, что с июля 2018 года в системе Prozorro. Продажи удалось провести 808 аукционов, на которых продали 552 объекта госсобственности. Больше всего удалось заработать на продаже объектов недвижимого имущества — 826 млн грн, имущественных комплексов — 103 млн грн, корпоративных прав — 101 млн грн, транспортного оборудования — 29,5 млн грн, промышленной техники — 10 млн грн.

«Самый дорогой и успешно проданный лот — 57 млн грн за пакет акций Тернопольского радиозавода „Орион“. Самый дорогой выставленный лот — 50 млн грн — за помещения во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м», — добавил Саенко.

Министр также отметил, что самый значительный рост цены в 80000% продемонстрировал лот за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области.

В то же время, чиновник пожаловался на блокирование судом большой приватизации.

Как ранее сообщал «Ракурс», процесс малой приватизации был официально запущен 24 июля 2018 года. Первыми объектами, которые были внесены в базу, стали предприятия и недвижимость во Львове и Житомире. Самый первый успешный аукцион малой приватизации состоялся 17 августа 2018 года на «ProZorro.Продажи». Первым лотом, который был продан, стал Черновицкий зерноток. За комплекс нежилых помещений заплатили более 200 тыс. грн.