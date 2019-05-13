Найкращим серіалом року стала робота "Вбиваючи Єву", фото — Bafta TV Awards

https://racurs.ua/ua/n121847-naykraschi-serialy-roku-vyznachyla-brytanska-kinoakademiya-video.html

Ракурс

Найкращі серіали року визначила Британська кіноакадемія. Головним тріумфатором цьогорічної премії став серіал «Вбиваючи Єву», який претендував на перемогу одразу в 14 категоріях. Його визнали найкращим серіалом року, повідомляє Твіттер Bafta TV Awards.

Це драматичний трилер компанії Sid Gentle Films, знятий за серією новел Люка Дженнінгса «Кодове ім’я Вілланель». Телесеріал розпочався на телеканалі ВВС America 8 квітня 2018 року і розповідає історію протистояння холоднокровної міжнародної убивці Вілланель та талановитої співробітниці британської розвідки Єви Поластрі.

Раніше «Вбиваючи Єву» також номінували на «Золотий глобус».

Найкраща чоловіча роль першого плану дісталася Бенедикту Камбербетчу («Патрік Мелроуз»). Номінувалися також Г’ю Грант («Дуже англійський скандал»), Ченс Пердомо («Killed by My Debt») та Лусіан Мсаматі («Кірі»).

У жінок номінацію виграла Джоді Кормер («Вбиваючи Єву»). Її суперницями були Сандра О («Вбиваючи Єву»), Кілі Хоус («Тілоохоронець») та Рут Вілсон («Місіс Вілсон»).

У лютому Британська кіноакадемія обрала найкращий британський фільм року. Тоді перемогла «Фаворитка» Йоргоса Лантімоса. Фільмом року визнали стрічку «Рим» («Рома») Альфонсо Куарона, яка претендувала також на «Оскар», а найкращим британським фільмом стала «Фаворитка» Йоргоса Лантімоса. Акторські премії отримали Рамі Малек («Богемна рапсодія») та Олівія Колмен («Фаворитка»).