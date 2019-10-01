"Аталанта" - "Шахтар": прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів. Фото: football.ua

https://racurs.ua/ua/n127502-atalanta-shahtar-prognoz-bukmekeriv-na-match-ligy-chempioniv.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» сьогодні проведе свій другий матч в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. У другому турі «гірники» на виїзді зіграють проти італійської «Аталанти».

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Зустріч відбудеться в Мілані на стадіоні «Сан Сіро». Початок зустрічі о 19.55 за київським часом.

Західні букмекери вважають, що фаворитом протистояння є італійська команда. На перемогу «Аталанти» пропонується коефіцієнт 1.75. На перемогу «Шахтаря» можна поставити за 4.33, а нічийний результат букмекери оцінили котируванням 3.90.

На думку букмекерів, найбільш вірогідним є рахунок 1:1. На такий результат можна поставити з коефіцієнтом 7.0. Другим за ймовірністю йде результат 2:1 на користь «Аталанти» за коефіцієнт 8.0.

Після першого туру"Аталанта «і «Шахтар» не мають в активі очок. Обидва колективи свої матчі програли.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» вдома приймав англійський «Манчестер Сіті». Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 3:0.