"Аталанта" - "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов. Фото: football.ua

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Ракурс

Донецкий «Шахтер» сегодня проведет свой второй матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Во втором туре «горняки» на выезде сыграют против итальянской «Аталанты».

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Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан Сиро». Начало встречи в 19.55 по киевскому времени.

Западные букмекеры считают, что фаворитом противостояния является итальянская команда. На победу «Аталанты» предлагается коэффициент 1.75. На победу «Шахтера» можно поставить за 4.33, а ничейный результат букмекеры оценили котировкой 3.90.

По мнению букмекеров, наиболее вероятным является счет 1:1. На такой исход можно поставить с коэффициентом 7.0. Вторым по вероятности идет результат 2:1 в пользу «Аталанты» за коэффициент 8.0.

После первого тура «Аталанта» и «Шахтер» не имеют в активе очков. Оба коллектива свои матчи проиграли.

Напомним, что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» дома принимал английский «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0.