"Аталанта" - "Шахтар": де дивитися пряму трансляцію матчу Ліги чемпіонів. Фото: bigmir

https://racurs.ua/ua/n127504-atalanta-shahtar-de-dyvytysya-pryamu-translyaciu-matchu-ligy-chempioniv.html

Ракурс

Матч «Аталанта» — «Шахтар» відбудеться сьогодні в італійському Мілані на стадіоні «Сан Сіро». Зустріч пройде в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Зустріч чемпіона України з італійським клубом розпочнеться о 19.55 за київським часом. Пряма трансляція матчу «Аталанта» — «Шахтар» буде доступна на телеканалі «Футбол 1».

Обидві команди не мають жодного очка після першого туру. «Шахтар» у першому матчі турніру з рахунком 0:3 на своєму полі поступився «Манчестер Сіті», а «Аталанта» на виїзді поступилася загребському «Динамо» з рахунком 0:4.

«Шахтар» перед грою Ліги чемпіонів здобув велику перемогу над «Ворсклою» з рахунком 4:0. «Аталанта» в матчі чемпіонату Італії впевнено перемогла «Сассуоло» рахунком 4:1.

Також стали відомі котирування букмекерів на майбутній матч. На думку фахівців, фаворитом протистояння є італійська команда.