"Аталанта" - "Шахтер": где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов. Фото: bigmir

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Ракурс

Матч «Аталанта» — «Шахтер» состоится сегодня в итальянском Милане на стадионе «Сан Сиро». Встреча пройдет в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча чемпиона Украины с итальянским клубом начнется в 19.55 по киевскому времени. Прямая трансляция матча «Аталанта» — «Шахтер» будет доступна на телеканале «Футбол 1».

Обе команды не имеют ни одного очка после первого тура. «Шахтер» в первом матче турнира со счетом 0:3 на своем поле уступил «Манчестер Сити», а «Аталанта» на выезде крупно уступила загребскому «Динамо» со счетом 0:4.

«Шахтер» перед игрой Лиги чемпионов добыл крупную победу над «Ворсклой» со счетом 4:0. «Аталанта» в матче чемпионата Италии уверенно победила «Сассуоло» со счетом 4:1.

Также стали известны котировки букмекеров на предстоящий матч. По мнению специалистов, фаворитом противостояния является итальянская команда.