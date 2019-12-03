В Україні запускають новий сервіс грошових переказів. Фото: Блог Алло

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Ракурс

Новий сервіс грошових переказів запускають компанії Mastercard та Rakuten Viber. Він запрацює в Україні цього місяця.

Зокрема, українці зможуть здійснювати транзакції у чаті Viber. Аби перерахувати кошти на картку, достатньо, щоб отримувач був у списку контактів абонента в месенджері. Інформація про реквізити карткового рахунку в такому випадку не знадобиться, повідомляє AIN.

Ця послуга працює з віртуальним гаманцем Masterpass, до якого можна додавати картки будь-яких банків.

Для переказу коштів у месенджері необхідно дотримуватися двох умов: надсилати гроші тільки з картки українського банку та користуватися номером українського мобільного оператора, що прив’язаний до Viber.

Про грошовий переказ надходить відповідне повідомлення. Отримувач має підтвердити операцією спеціальною кнопкою, що знаходитиметься в повідомленні. Він також має додати свою картку або картки у MasterPass.

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